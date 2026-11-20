El entrenador de Universidad Católica sorprendió en la conferencia de prensa imitando una expresión de su colega de Colo Colo previo al clásico.

Este viernes se llevó a cabo la conferencia de prensa de capitanes y entrenadores previo al clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, la cual tuvo lugar en el Estadio Monumental.

Por el lado del Cacique asistieron el técnico Fernando Ortiz y el volante Arturo Vidal, quien se robó toda la atención de la prensa con preguntas sobre la demora por su renovación de contrato.

Mientras que en representación de la UC asistieron el entrenador Daniel Garnero y el defensa Juan Ignacio Díaz, quienes se mostraron mucho más sueltos ante las consultas de los medios.

La broma de Daniel Garnero a Fernando Ortiz

Tanto así, que el estratega de los Cruzados hasta le jugó una broma al Tano Ortiz, imitando una de sus expresiones al terminar su última respuesta. “¡Venga!”, lanzó Garnero tras responde sobre la decisión de La Franja de no hacerle el pasillo de campeón a Colo Colo

Tras las carcajadas de Vidal que se encontraba al lado, se disculpó con su compatriota: “Perdón Fer, perdón Fer”. Este le contestó, “funciona, funciona”, seguido de otro “¡venga!”. Al cierre de la atención, Ortiz remarcó: “el ‘venga’ se pega, ¿viste?”.

Mira el VIDEO a continuación:

Publicidad

Consignar que esta expresión de Ortiz llamó mucho la atención desde su presentación en el cuadro popular a inicios de septiembre del 2025. Se trata de una muletilla mexicana que la adoptó en su etapa por el fútbol azteca, donde venía de dirigir al América, Monterrey y Santos Laguna.