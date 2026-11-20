El ídolo y capitán de Colo Colo volvió a referirse a la lentitud en la renovación de su conrato, en la previa del clásico contra Universidad Católica.

Este viernes fue la conferencia de capitanes y entrenadores previo al clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, la que se realizó en el Estadio Monumental y donde por el lado del Cacique hablaron Fernando Ortiz y Arturo Vidal.

Fue justamente el King quien dejó las mejores frases ante la prensa, principalmente al ser consultado por su futuro, pues hasta el momento todavía no es renovado su contrato, en lo que ha sido una larga espera.

“Hay personas encargadas que se preocupan de eso. Yo me prepcupo solo de estar bien, entrenarme bien y esperar el domingo hacer un buen partido. Lo demás se ha dicho casi todo y, más adelante si hay novedad, se va a saber. Por ahora nada”, declaró respecto a si hay novedades.

“Acá hay un presidente que decide, no decide la gente ni mis compañeros. Estamos esperando, sino veremos qué es lo que pasa. Estoy cien por ciento enfocado en lo que puede pasar el domingo, y después en adelante tratar de lograr la otra copa que es la Copa Chile, que es la que queremos y después veremos”, agregó el bicampeón de América.

“Agradezco a mis compañeros por tener ese cariño, pero ya más allá, hay otras personas que deciden”, completó el volante de 39 años.

El dardo de Arturo Vidal a Aníbal Mosa

Pero eso no es todo, pues más adelante Vidal apuntó directamente al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien ha hablado en reiteradas ocasiones sobre este tema con los medios.

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“Todos los días habla, entonces es difícil. Eso en Europa no lo vas a escuchar nunca, pero cada uno puede decir lo que quiera, él es el presidente. Yo no estoy negociando con nadie, estoy esperando terminar el año y después ver qué pasa. Para eso hay un representante que se preocupa de esas cosas, pero yo estoy enfocado cien por ciento en entrenar y tratar de dar el máximo hasta el último partido, que ojalá sea el 13 de diciembre”, comentó el ex Barcelona.

“Nunca pensé que fuera así, más con un año tan bueno como se ha hecho este año, comparado con el año pasado. Pero son cosas que pasan, él es el presidente pero más allá tampoco quiero entrar en detalle. Son 39 años, he pasado por los mejores equipos del mundo y no voy a preocuparme de eso ahora. Para eso hay gente encargada y cada uno tiene la paciencia que quiere y cada uno va a aguantar hasta donde quiera. Me siento valorado por la gente y por mis compañeros”, concluyó el mediocampista albo.

Arturo Vidal en la conferencia de prensa previo al clásico. (Foto: Captura)

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¿Cuándo y a qué hora es el clásico de Colo Colo vs. U. Católica?

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se disputa este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.