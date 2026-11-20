El entrenador de Colo Colo interrumpió el cierre de la conferencia de prensa en el Estadio Monumental para enviar un mensaje a la prensa.

Este viernes se realizó la conferencia de prensa conjunta entre Colo Colo y Universidad Católica previo al clásico del domingo en el Estadio Monumental, donde el tema principal fue el futuro de Arturo Vidal.

En Blanco y Negro todavía no le renuevan contrato al King, que termina su vínculo en diciembre. Por lo mismo, el volante volvió a referirse a la decisión que ha tomado el presidente Aníbal Mosa.

Pero ante las insistentes consultas de la prensa, el entrenador Fernando Ortiz salió en su defensa, intercediendo al cierre de la atención a los medios.

“Tenemos delante de nosotros, yo creo que el mejor jugador del fútbol chileno. Más allá de la situación que traviesa hoy Arturo en su contrato, valoremos que está dentro del campo de juego”, lanzó el técnico argentino.

“Todas las preguntas que han sido respecto a él, buscando doble sentido. Hoy lo tenemos dentro de un campo de juego, disfrutémoslo. Ya va haber tiempo, yo sé que quizás ciertas preguntas son las que interesan o lo que busquen. Cómo no vamos a sentir valorado al mejor futbolista del futbol chileno”, agregó.

Hasta Daniel Garnero salió en defensa de Arturo Vidal

Luego, el Tano Ortiz enfrentó a un periodista que había hecho una de las preguntas al capitán del cuadro popular. “Démosle calma, disfrutemoslo, acá está presente, tiene 39 años, va a jugar un clásico, tiene 28 mil títulos, acá está. Tienes que empezar la pregunta diferente: ‘qué bueno Arturo, vas a jugar el clásico, qué bueno, te felicito, afortunado yo de poder disfrutarte’ y ahí viene”, planteó el estratega de 48 años.

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Estas palabras del ex DT del Santos Laguna fueron respaldadas por su colega, el técnico Daniel Garnero de la UC, quien se sumó a este llamado: “Adhiero totalmente a lo que dijo Fer, disfruten del gran Arturo, disfrútenlo”.

Daniel Garnero también salió a darle su apoyo a Arturo Vidal. (Foto: Captura)

¿Cuándo y a qué hora es el clásico de Colo Colo vs. U. Católica?

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se disputa este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.