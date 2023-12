Este viernes 1 de diciembre se marca un antes y un después en la historia de Colón de Santa Fe y Gimnasia Esgrima la Plata. Esto porque los dos reconocidos clubs argentinos disputan el partido definitorio para salvarse del descenso.

Pero lo llamativo del enfrentamiento es que Néstor Gorosito se transformó en el foco de las principales críticas por el mal pasar de Colón y Gimnasia. ¿El motivo? ‘Pipo’ estuvo al mando de ambos elencos y no pudo sacarlos del fondo de la tabla.

Lo que estalló con sus declaraciones en la previa del crucial partido donde no mencionó algún tipo de autocrítica por lo realizado. “Colón tiene todo para ser grande, al igual que Gimnasia. Los dos tienen muchísima gente y es una lástima que estén esta situación, pero no es casualidad tampoco y no es una cosa sola, sino un cúmulo de factores”, expresó el histórico de Universidad Católica a DSports.

Esto desató una avalancha de críticas contra el ’10’ y que se desplegó en redes sociales. “Los últimos dos equipos dirigidos por el vende humo Gorosito”, “es un cagón”, “mala leche” y “es un fracasado”, fueron parte de los insultos que se asomaron en X, también conocida anteriormente como Twitter.

Las fuertes críticas contra Néstor Pipo Gorosito por su pasado en Colón y Gimnasia, equipos que luchan por el descenso.

Al Lobo lo dirigido entre 2021 y 2022 sumando 60 partidos con 27 victorias, 16 empates y 17 derrotas. Tras ello, en 2023 saltó a Colón. En el Sabalero estuvo en 36 encuentros con 10 victorias, 15 empates y 11 derrotas. Mal rendimiento que lo obligaron a presentar la renuncia en octubre de este año.

La carrera de Pipo Gorosito como DT

El histórico jugador de Universidad Católica inició su carrera como entrenador en 2002 en Nueva Chicago. Tras ello, ha pasado por San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, River Plate, Tigre, Olimpia, Almería, Gimnasia y Colón entre otros.

Entre sus títulos destaca la Copa de la Superliga con Tigre (2019), el Torneo Clausura con Olimpia (2020) y el ascenso a primera división con Argentinos Juniors en 2014.

Encuesta ¿Cómo termina la UC el campeonato 2023? ¿Cómo termina la UC el campeonato 2023? Se mete en Copa Sudamericana No logra clasificar y debe cambiar a Núñez YA VOTARON 2 PERSONAS

¿A qué hora se juega el partido por el descenso en Argentina?

En el estadio Marcelo Bielsa los elencos buscarán el triunfo que los mantenga en la primera división de Argentina. Duelo que está fijado a las 17:00 horas de Chile y será transmitido por ESPN y Star+.

El perdedor acompañara a Arsenal de Sarandí en la Primera Nacional, lo que vendría siendo la Primera B en nuestro país.