"Después de eso, no me dio más bola": Felipe Gutiérrez desempolva feroz cruce con Ariel Holan en la UC

El mediocampista Felipe Gutiérrez dejó una huella imborrable en Universidad Católica, club donde supo brillar y levantar 5 títulos: dos torneos de Primera División (2010 y 2021), una Copa Chile (2011), dos Supercopa de Chile (2020 y 2021).

A pesar de ello, el oriundo de Quintero no se fue de la mejor forma posible del elenco precordillerano y una potente razón lo terminó llevando a abandonar el club en 2023. ¿El motivo? Su constantes diferencias con director técnico argentino Ariel Holan.

Lo cierto es que era de conocimiento público la mala relación que mantenían ambos, pero recién ahora se supo la situación que generó el enojo del actual DT de Barcelona SC de la Serie A de Ecuador.

LOS DETALLES DEL QUIEBRE ENTRE FELIPE GUTIÉRREZ Y ARIEL HOLAN

Y es que el propio Gutiérrez sacó la voz en una extensa conversación con el youtuber Cristián Donoso, donde reveló el episodio que hizo enojar al adiestrador trasandino, que lo terminó sacando de la UC.

“Con Ariel no congeniamos nunca. Cuando él llegó a Católica (mayo del 2022) yo tenía muchas expectativas porque me habían hablado muy bien de él. Matías Dituro dijo que era el mejor entrenador que él tuvo. Entonces, yo dije ‘con este tipo la vamos a romper’. Quería que Ariel me conociera, porque sentía que tenía un estilo de juego que le iba a gustar”, indicó el ahora ya retirado volante.

“Un día hablé con Ariel para que le diera un poco más de libertad a Ignacio Saavedra para no restringirlo mucho, porque yo había jugado en esa posición en Holanda. Ahí parece que él se molestó conmigo, porque yo le di un consejo de fútbol. Después de eso, no me dio más bola”, resaltó el campeón de la Copa América 2015.

Gutiérrez no guarda sus mejores recuerdos de Holan | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

Tras cartón, Gutiérrez confesó que “una vez Ariel habló conmigo y me dijo ‘yo no te voy a echar, pero conmigo no vas a jugar’. Un día en una charla con el plantel yo dije algo y delante de todos Ariel me dijo que no estaba de acuerdo conmigo. Ahí yo dije ‘no, estoy dando la hora, mejor salgo de acá porque no voy a jugar’. Hablé con el club y también me dijeron que Ariel no me tenía considerado. Entonces, busqué otro equipo y me conseguí un préstamo en Estados Unidos”.

“Cuando volví a Católica dije ‘ahora voy con todo, me lo gano’. Me quedaba un año de contrato. El primer día de la pretemporada entrené y todo bien, pero después Ariel me llamó y me dijo ‘no estás dentro de los planes, si puedes encontrar una salida lo más rápido posible, para mí mejor’”, recordó.

“En la pretemporada yo me jugué la vida para que Ariel me dejara. Los dos primeros días entrené bien, pero al tercer día me mandó a correr por fuera”, finalizó.

LOS NÚMEROS DE FELIPE GUTIÉRREZ EN SU PASO POR LA UC

En total, Felipe Gutiérrez pudo disputar 146 partidos oficiales con la camiseta de la Franja Cruzada y supo convertir 28 goles.