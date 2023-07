Nicolás Núñez cumplió el sueño de todo entrenador que recién empieza: volver a casa. Eso es lo que hizo el estratega que hoy fue presentado como nuevo técnico y de la Universidad Católica, donde estuvo desde los 12 años y realizó todo su proceso formativo con la camiseta de la franja.

Núñez, con apenas 38 años y un año y medio al mando de Magallanes, da el gran salto de su carrera como entrenador y apuesta todas sus fichas a impregnar su sello juvenil y se afianza como el DT del futuro en el fútbol chileno.

“Gracias por confiar en mí y por tener la valentía de creer en un técnico joven. Me identifico con este club. Para mí, es importante en mis inicios como técnico estar acá en Universidad Católica y los caminos se juntaron en un momento en que se alineó todo. Muy motivado por estar en el lugar donde crecí, me desarrollé como persona y futbolista. Antes de ser joven supe la responsabilidad que conlleva eso y sé lo que es estar en este club. Me siento capacitado, con un club detrás y un contexto que ayudará mi manera de ver el juego”, expresó Núñez con mucha emoción.

Nicolás Núñez ya fue presentado como técnico de Universidad Católica (Captura Cruzados)

En su primer encuentro con los futbolistas hoy en San Carlos de Apoquindo, Nuñez junto a su extenso cuerpo técnico -que tendrá también a Rodrigo Valenzuela como ayudante- indicó que el grupo pese a su experiencia está llano a desarrollar su idea.

“Compartí con los jugadores, algunos conocía, veo alguna ilusión y el triunfo del fin de semana ayuda a levantar en lo anímico y muy dispuestos a trabajar, a someterse a una idea y en ese proceso vamos a estar en estos días“, adicionó.

El primer espaldarazo para sus jugadores por parte de Núñez fue importante pensando en el compromiso ante Cobresal. “Confío mucho en el equipo, en los jugadores que hay y están dispuestos a ser competitivos como lo han sido en varios momentos”, sentenció.