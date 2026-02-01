Universidad Católica vive una tarde muy complicada en La Portada, donde cae de manera parcial por 2 a 1 ante Deportes La Serena en su estreno por la Liga de Primera 2026.

Más allá del marcador adverso, el foco de las críticas por parte de los hinchas cruzados se ha posado con fuerza en el arquero Vicente Bernedo, apuntado como uno de los grandes responsables del resultado al término del primer tiempo.

A través de redes sociales, los fanáticos de la UC no tardaron en manifestar su enojo, especialmente por el segundo gol serenense, donde el portero quedó muy expuesto. “Bernedo es una vergüenza con la pelota en los pies. Imaginen en la Copa Libertadores. Algún día te iban a hacer un gol. Pasó hoy”, escribió un seguidor, reflejando el sentir generalizado en la parcialidad cruzada.

Vicente Bernedo se gana las primeras críticas de los hinchas este 2026.

Las críticas no se detuvieron ahí y fueron incluso más duras con la proyección internacional del equipo. “¿Con este arquero jugaremos Copa Libertadores? Malo Bernedo, y Cerezo a qué vino a la UC, una vergüenza de jugador”, lanzó otro hincha, apuntando tanto al arquero como a uno de los refuerzos del plantel dirigido por Daniel Garnero.

Incluso hubo mensajes directos hacia la dirigencia encabezada por Juan Tagle. “Bernedo es muy malo @JuanTagleQ, traer un arquero, no puede ser más titular en la UC”, reclamó un fanático, exigiendo soluciones inmediatas en un puesto que genera cada vez más dudas entre los seguidores del club.

La sensación de inseguridad bajo los tres palos fue un tema recurrente en los comentarios. “Qué horrible Bernedo. Todas, pero todas, es un peligro para la UC, qué terrible”, escribió otro hincha, evidenciando la pérdida de confianza en el guardameta formado en casa.

Para colmo, el marcador pudo ser aún más duro para la Católica, ya que La Serena anotó un tercer gol que fue anulado a Matías Marín, lo que aumentó la tensión entre los hinchas. Con solo 45 minutos disputados, la UC no solo está perdiendo en el marcador, sino que también enfrenta un incendio interno provocado por las durísimas críticas hacia su arquero titular.

DATOS CLAVE

Los hinchas de Universidad Católica criticaron duramente al arquero Nicolás Bernedo por su desempeño ante La Serena.

El club cruzado cae parcialmente 2 a 1 frente a Deportes La Serena en el estadio La Portada.