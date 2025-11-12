Universidad Católica puede suspirar: una figura del plantel profesional no piensa en cambiar de equipo. En la antesala del mercado de fichajes, un jugador le entregó una cuota de tranquilidad al club.

¿De quién se trata? Es el caso de un formado en casa que despertó interés desde Argentina. Por el momento, Vicente Bernedo solo piensa en terminar en lo más alto esta temporada junto a la UC.

Si bien está en la mira de Aldosivi, el portero del elenco precordillerano quiere continuar en la institución que lo forjó. Así lo indicó Jorge Cubillos en los micrófonos de TNT Sports.

“El Vicho se quiere quedar acá, quiere cumplir con el contrato que está hasta fines del año 2027“, comenzó señalando el periodista en su reporte para el programa Pelota Parada.

Sin embargo, sobre la misma línea del portero de 24 años, el comunicador agregó: “Pero si llega una oferta, se tiene que conversar con Universidad Católica, por ende, tiempo al tiempo“.

Vicente Bernedo quiere mantenerse en Universidad Católica. Tiene contrato vigente. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Vicente Bernedo en Universidad Católica

Durante esta temporada, el joven portero ha disputado un total de 31 compromisos. En dichos encuentros, recibió 31 goles y mantuvo el arco en cero en 10 oportunidades.

Cabe destacar que el mencionado tiene contrato vigente con la escuadra de San Carlos de Apoquindo hasta fines de 2027. Cualquier negociación deberá pasar por la cúpula de la UC.

En síntesis: