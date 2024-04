Universidad Católica hoy en día comienza a dar sus primeros pasos dentro de lo que es un nuevo ciclo que hoy comanda el entrenador brasileño, Tiago Nunes, quien lentamente ha trabajado en darle su sello al conjunto de la precordillera.

En las últimas horas el estratega del conjunto ‘Cruzado’ conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en que habló de lo que han sido las primeras semanas dentro del fútbol chileno, en la que mostró su gran descontento por un reglamento: la regla del jugador sub 20.

“No me gusta, primero desde el punto de visto de alguien que llega ahora, creo que esta norma no ayuda a formar jugadores, para mí es una norma que ayuda poco a formar un jugador, porque al final tu pones a un jugador quizás solo porque tiene la edad adecuada para jugar y no porque merece estar ahí”, comenzó declarando Nunes.

Siguiendo en su línea de las quejas, el DT de la ‘Franja’ indicó que la lista de convocados debería permitir a más jugadores para ser parte de una banca para los duelos del fútbol chileno, tal como se realiza en las competiciones sudamericanas.

“En lo segundo, creo que se podría generar más oportunidad para que jovenes estuvieran para jugar si simplemente se aumentara el número de jugadores por partido (convocados), acá son 18 y en Copa Libertadores son 23, entonces imagínate”, declaró.

Nunes habló del fútbol chileno | Foto: Photosport

“En la semana pasada yo llamé a once jugadores de proyección para trabajar con nosotros, para conocer a estos jugadores y así aumentar el nivel de competencia entre todos. Yo puse a los jugadores jovenes para entrenar con nosotros y si tuviera la posibilidad de llevar a 23 jugadores por partido, yo probablemente llevaría a 3-4 de 17 o 18 años ahí para considerarlos para jugar”, agregó.

Para el entrenador de la Universidad Católica la convocatoria de 18 jugadores sin duda que le significa un gran problema a la hora de citar a cada uno de estos elementos, en la que señala que sin duda lo limita en demasía para darle la oportunidad a jugadores jovenes.

“Pero llevar hoy a 18 te limita porque tienes que llevar a jugadores que te jueguen en más de una posición, que puedan acomodar un partido de diversas formas, te limita en esa forma”, indicó en TNT Sports.

Finalmente, Nunes habló de la gran potencial que ha visto desde las fuerzas básicas en la Universidad Católica, en la que se trazó como una meta de darle la oportunidad de debut a dos jugadores en este año y pensando en el próximo, ya trabaja para abrirle la puerta a una gran mayoría.

“Yo veo que hay potencial técnico, hay buenas conexiones en los jugadores que tenemos de estar en el primer equipo pero no en el corto plazo, en el medio-largo plazo sí, ojalá que este año puedan debutar uno o dos jugadores, creo que puede ser complicado, pero para la próxima temporada puede que tengamos a tres o cuatro o incluso cinco jugadores para estar en la plantilla de primer equipo”, concluyó.