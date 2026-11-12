El goleador y capitán de Universidad Católica respondió por si piensan realizar el pasillo de campeones a Colo Colo en el próximo clásico.

Este jueves hubo un punto de prensa en Universidad Católica en medio de una actividad de uno de los sponsors del club, donde estuvo presente el capitán Fernando Zampedri, quien fue consultado por la posibilidad de hacerle un pasillo de campeones a Colo Colo.

En la próxima fecha La Franja visitará al Cacique en el Estadio Monumental, donde algunos han planteado la posibilidad que los jugadores de la visita le hagan este recibimiento a los albos tras haber obtenido la estrella 35.

Respecto a aquello, el goleador de la UC partió felicitando al cuadro popular por el título: “Dejame felicitar a Colo Colo, campeón del año, merecido seguramente lo tienen, de nuestra parte felicitarlos”.

Pero sobre el pasillo al campeón, Zampedri dejó en duda este gesto, debido a que no están obligados por las bases del torneo.

“Y no sé, no se habló nada todavía en la institución de si hay un pasillo o no. Creo que no está en las bases de la liga, así que todavía no hemos decidido nada. Pero no creo que sea importante eso hoy día”, expresó el delantero de 38 años.

De todas formas, indicó que es un partido muy importante, sobre todo para Católica, pues están en la lucha por el Chile 2 para clasificar a Copa Libertadores.

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“No deja de ser un partido importante, más que nada obviamente para nosotros que necesitamos los puntos. Yo creo que va a ser un gran partido”, completó el argentino nacionalizado chileno.

Fernando Zampedri se alista para una nueva visita al Estadio Monumental. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Cuándo es el clásico entre Colo Colo y U. Católica?

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica está programado para el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.