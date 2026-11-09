Daniel Garnero y su U. Católica dejan una importante amenaza a Colo Colo: “Haremos todo para…”

El entrenador de la Universidad Católica, Daniel Garnero dejó este mensaje en su próximo duelo ante Colo Colo.

Universidad Católica consiguió una nueva victoria dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ vencieron por 3-0 a Deportes Limache y se mantienen firme en lo que es la pelea por el Chile 2, en el que buscarán arrebatar a la Universidad de Chile en ese puesto.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador de la ‘Franja’, Daniel Garnero habló en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones de este triunfo vital ante los ‘Tomateros’, en la que destacó el trabajo de sus dirigidos para quedarse con los tres puntos.

“El partido de entrada nos costó un poco agarrar el ritmo. El rival juega y tiene buenos jugadores. Nos costó hasta el gol, y desde ahí empezamos a dominar. Presionamos alto, intenso y recuperamos muchos balones que nos dieron ocasiones de gol”, partió señalando Garnero.

En su mismo análisis, el director técnico de la UC llenó de elogios a Tomás Asta-Buruaga, el defensor que ha generado un positivo impacto dentro del equipo tras su regreso a las canchas, a quien lo apunta como un hombre clave en estos últimos duelos.

Garnero y su mensaje a Colo Colo | Foto: Photosport

“El regreso de todos es muy bueno y, en particular, Tomi es un chico que le hace muy bien al grupo. No solo es un excelente futbolista, sino también una gran persona, que suma y tira para adelante. Nos pone muy contentos que después de tanto tiempo de inactividad le toque participar y sea tan importante”, declaró.

Publicidad

Garnero y su mensaje a Colo Colo

Concluyendo, Garnero se refirió a lo que será su próximo encuentro dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Colo Colo, el reciente campeón del torneo en el Estadio Monumental, en la que deja el firme aviso de que irá con todo a buscar el triunfo.

“Tenemos nuestro objetivo, que es sacar los nueve puntos que quedan. Si tenemos que jugar con el puntero, iremos a la casa del puntero y haremos todo lo posible para traernos los tres puntos, independiente de lo que suceda con ellos. Nuestro objetivo será ir al Monumental a traernos los tres puntos”, cerró.