El goleador de la UC, Fernando Zampedri tira la toalla en su lucha por el Chile 2 con la U. de Chile.

Universidad Católica recibió un duro mazazo en su reciente clásico en el fútbol chileno, en donde los ‘Cruzados’ cayeron por 3-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental e hipotecó en gran parte sus chances de poder luchar por el Chile 2.

Tras este duelo, el goleador y capitán de la UC, Fernando Zampedri conversó con los medios de comunicación y dejó su análisis a este partido, en el que reconoce que esta caída significa un golpe tremendo para todo el plantel.

“Es una derrota dura, casi nos deja fuera un poco de todo. No pudimos convertir, ellos estuvieron muy finos y se llevaron el partido”, comenzó señalando Zamepdri.

Siguiendo en esa línea, el ‘Toro’ tiró la esponja en lo que es su lucha por el Chile 2 ante la Universidad de Chile, en la que reconoce que poder conseguir dicha plaza hoy en día es bastante complicado y ahora su foco sería optar por el Chile 3.

Zamepdri y su autocrítica en la UC | Foto: Photosport

“Ya no depende de nosotros. Todavía nos queda una chance de salir tercero y poder ingresar a la Libertadores”, agregó.

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Concluyendo, Zampedri espera poder cerrar de la mejor forma la temporada con la Universidad Católica, en la que avisa que harán todo para salir victoriosos en sus últimos dos compromisos por el torneo.

“Quedan dos partidos, vamos a tratar de conseguir los seis puntos y tratar de entrar a alguna copa”, cerró.