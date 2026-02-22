Universidad Católica se sacudió rápidamente de la derrota ante Cobresal la semana pasada y el día de ayer se impuso con contundencia a Coquimbo Unido, actual campeón de la Liga de Primera y la Supercopa del fútbol chileno.

El conjunto dirigido por Daniel Garnero fue dominador de principio a fin y contó con un inspirado Fernando Zampedri, quien anotó dos goles y ya se perfila para ser nuevamente el goleador absoluto del balompié criollo.

En entrevista al borde de la cancha con TNT, Zampedri reconoció su brutal arranque con 6 goles en 4 partidos: “Sí he tenido un buen arranque en lo personal. Pero hoy necesitábamos un triunfo. Estoy contento porque le ganamos a un gran rival, a uno que nos venía costando hace muchos años”, dijo.

Zampedri elogió a Giani y Palavecino. | Foto: Photosport

El ‘Toro’ recalca que el equipo supo sobreponerse a la derrota de la semana pasada y esta vez sí concretaron las oportunidades creadas: “Hoy terminamos bien las jugadas que no pudimos concretar en El Salvador ante Cobresal”.

En el cierre, le dejó un brutal queque a Justo Giani y Matías Palavecino, quienes vienen haciendo buenos partidos con el conjunto cruzado: “Son jugadores importantes, están creciendo día a día. Eso es lo que esperamos de ellos”.

Con el triunfo de ayer, Universidad Católica escaló hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones y en la próxima fecha deberá visitar a uno de los tres líderes momentáneos que tiene la Liga de Primera 2026: Ñublense.

En síntesis

Fernando Zampedri anotó dos goles en la victoria de Universidad Católica ante Coquimbo Unido.

El delantero suma 6 goles en 4 partidos durante el arranque de la Liga 2026.