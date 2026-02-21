Universidad Católica venció por 3-1 a Coquimbo Unido en el Claro Arena tras tres años sin poder vencer a los Piratas. La UC escaló varios puestos en la tabla luego del importantísimo triunfo.

Luego del partido, Daniel Garnero, se refirió a lo que fue el inicio del complemento, en donde a los locales les costó más de lo normal el desarrollar su juego.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro. Por momentos nos confundimos, sobre todo en el arranque erramos muchos pases y ellos son un equipo que ante esos errores te atacan mucho”, declaró Garnero sobre el complicado inicio

El argentino luego destacó el hambre de gol que tiene el equipo, el cual a su favor, se vio reflejado en el resultado final del encuentro.

“El equipo tiene su rebeldía, va a buscar, y la verdad es que fue el justo ganador. Los momentos de los goles sirvieron para manejar el juego”, cerró el técnico cruzado.

Universidad Católica volvió al triunfo

¿Qué viene para la UC?

Los Cruzados deberán viajar a Chillán y enfrentar a Ñublense el próximo domingo 1 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas. Esto por la quinta jornada de la Liga de Primera 2026.

En síntesis