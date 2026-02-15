Universidad Católica sufrió su primer traspié dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ cayeron en la altura de el Estadio El Cobre por 3-2 ante Cobresal por la tercera fecha del torneo nacional.

Tras lo que fue este duelo, una de los referentes del club como lo es Gary Medel conversó con la prensa y dejó sus impresiones de lo que fue esta caída para el equipo de Daniel Garnero, en la que apunta a que los goles tempraneros de Cobresal, fueron un duro golpe para el equipo.

“Los goles rápidos que tuvieron ellos, tuvieron tres o cuatro ocasiones durante el partido. Después el primer tiempo, los últimos 30 minutos fue todo de nosotros, manejamos bien la pelota y después en el segundo tiempo entramos de otra manera y el 3-1 nos golpeó bastante, entramos en desesperacion de terminar rápido la jugada, quedó el equipo largo y no nos favorece a nosotros”.

“Ellos juegan a buscar a su delantero alto que tienen arriba. Después, finalizar mejor la jugada nosotros, no tirar centros por centrar, hay que tirarlo bien, de buena forma, que crezca la jugada y no tener ese apuro, hay que hacerlo de mejor forma”, partió señalando Medel.

Medel deja un firme mensaje en la UC | Foto: Photosport

Luego, el ‘Pitbull’ alzó la voz sobre lo que fue el rendimiento general del equipo, en la que deja un potente mensaje para lo que resta de torneo, en donde indica que para poder ser campeones, no puede existir la irregularidad con el rendimiento en la UC.

“Los campeonatos se ganan de este momento, en estas canchas que son más complicadas. Hay que perder los menos puntos posibles, hay que hacernos fuertes de local pero también de visita, ser un equipo más completo, sacar lo mejor de cada uno, no nos sirve jugar un partido bien y otro mal, a Católica no es así, hay que ser más constante en lo individual y grupal, es la tarea de nosotros. Vamos a hablar en la semana, trabajar y hacerlo de la mejor forma para el sábado”, remarcó.

Concluyendo, Medel ya empieza a poner el foco en lo que será su próximo desafío dentro de la Liga de Primera, en donde la Universidad Católica se deberá volver a ver las caras con Coquimbo Unido, en la que el ‘Pitbull’ deja en claro que la UC debe quedarse con la victoria de la forma que sea.

“Todos los equipos son difíciles, van a querer jugar bien contra Católica, se quieren mostrar. El campeonato es súper duro y tenemos que ser constantes, parejos en ese sentido, sacar el mayor puntaje posible, porque estos campeonatos se ganan del inicio”, cerró.

En Síntesis