La tercera jornada de la Liga de Primera 2026 presenta un desafío geográfico y deportivo para Universidad Católica, que deberá subir al campamento minero para enfrentar a Cobresal. El equipo dirigido por Daniel Garnero llega con el envión anímico de haber sumado sus primeros tres puntos y busca escalar hacia la cima de la tabla.

Presentes contrapuestos

La “Franja” arriba a este duelo tras una sólida presentación en el Claro Arena, donde derrotó por 2-0 a Deportes Concepción. Gracias a las anotaciones de su capitán Fernando Zampedri y del refuerzo Justo Giani, el cuadro estudiantil logró posicionarse en la cuarta casilla del torneo, mostrando un dominio futbolístico que esperan replicar en el norte.

Por su parte, el equipo local, Cobresal, llega con la urgencia de recuperar terreno tras una dura caída por 3-1 frente a Unión La Calera. Los “mineros” se mantienen en la parte media de la clasificación con 3 unidades, confiando en la ventaja histórica que les otorga jugar en la altura de El Salvador para frenar el avance cruzado.

Fernando Zampedri quiere alargar su racha personal.

Antecedentes y transmisión

El historial reciente favorece a la UC; el último choque entre ambos (agosto de 2025) terminó con victoria para los de Santiago por 2-1. Para el duelo de hoy, las coordenadas son las siguientes:

Estadio: El Cobre de El Salvador.

El Cobre de El Salvador. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Sintonía: TNT Sports Premium y vía streaming a través de la plataforma Max.

Formaciones

Minuto a Minuto