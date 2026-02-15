Audax Italiano da sus primeros pasos dentro de lo que es el torneo nacional, en donde el conjunto ‘Tano’ espera poder tener una buena campaña, la que le permita disputar un cupo a competencias internacionales.

Por esto, los dirigidos por Gustavo Lema tienen el foco puesto en lo que es el torneo, pero también no sacan de vista lo que es el mercado de pases, en donde aún esperan poder sumar sus últimos fichajes para este 2026.

Por esto, en la directiva de Audax Italiano se han movido con todo durante estos últimos días para poder sumar nuevos fichajes, en donde en las últimas horas se ha conocido la información de que un ex supercampeón con la U. Católica se acercaría al club.

Se trata del defensor nacional, Raimundo Rebolledo quien estaría muy cerca de poder transformarse en nuevo refuerzo de Audax Italiano para lo que es la actual temporada 2026.

Rebolledo podría seguir su carrera en Audax | Foto: Photosport

Esta información fue entregada por el medio partidario ‘Tanoticiascl’, quienes en su cuenta de X señalaron que el ex Univerisdad Católica tendría muy encaminada su llegada al conjunto de La Florida.

“¡Muy cerca de Audax! Raimundo Rebolledo está a detalles de convertirse en refuerzo de Audax Italiano para el 2026. Hay acuerdo con su agencia y con el jugador. La decisión ahora la tiene la dirigencia del club”, indicaron.

De esta manera, se espera que los próximos días puedan ser decisivos para poder confirmar lo que sería este traspaso, en donde Audax Italiano podría sumar un nuevo fichaje para esta temporada.

En Síntesis

Aquí tienes los datos clave sobre el posible fichaje de Audax Italiano: