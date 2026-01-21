Universidad Católica partió con el pie derecho su temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ vencieron por 4-2 a Huachipato en la semifinal de la Supercopa y avanzaron a la final de la competición, en la que esperan rival entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.

Tras este triunfo, el jugador Gary Medel conversó con la prensa en zona mixta y se refirió a lo que fue este duelo, en la que quedó con muy buenas sensaciones por el debut de la UC en este 2026.

“Hicimos un partido bien positivo, merecíamos ir ganando durante todo el encuentro. Realizamos una presión bien alta y recuperamos muchas pelotas en campo contrario. Al equipo lo veo bien, estamos ilusionados y esperamos ganar el domingo”, parte señalando Medel.

Agregando a esto, el ‘Pitbull’ se puso los objetivos en la UC para esta temporada, en donde apuesta a luchar con todo con el equipo para lo que será este 2026, en el que quiere conseguir la máxima cantidad de títulos posibles.

Medel habló tras el triunfo de la UC | Foto: Photosport

“Católica siempre tiene que ser candidato, es un club muy grande y tenemos que estar siempre peleando arriba. Tenemos un gran plantel y lo vamos a hacer de gran manera”, declara.

Siguiendo en aquello, el crack de la ‘Franja’ avisa que para este 2026 esta en una gran forma: “estoy súper feliz en Católica, con mis compañeros, el cuerpo técnico y la dirigencia. Me siento muy bien física y mentalmente. Vengo a aportar, ya sea dentro o fuera de la cancha. Físicamente estoy bien, estoy corriendo bastante”.

Medel su elogio a Palavecino y su mensaje a Zampedri

En lo que fue este importante triunfo de la Universidad Católica, el ‘Bicampeón de América’ llenó de elogios a uno de los nuevos refuerzos del equipo para este 2026, Matías Palavecino, a quien vio de muy buena forma en su estreno con la UC.

“Matías es algo diferente, por algo salió el mejor jugador del campeonato. Estamos muy contentos con él,es un chico que se entrena súper bien. Hay que darle la pelota en buen estado nomás, para que haga algo distinto”, apunta.

Concluyendo, Medel dejó para el final lo que fue un nuevo partidazo de Fernando Zampedri, quien se graduó como la gran figura del partido tras su doblete y asistencia, en la que lo llenó de elogios y dejó un mensaje para la risa en zona mixta.

“¿Intratable? Perdió varias pelotas el ‘Toro’, tiene que mejorar en eso, jajaja. Es un goleador innato: puede jugar todo el partido, pero tiene dos ocasiones y las mete. Es nuestro capitán, espero que siga de la mejor manera y marcando récords en Católica”, cerró.