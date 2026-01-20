Arranca la temporada 2026 del fútbol chileno con la disputa de la primera semifinal de la Supercopa entre Universidad Católica y Huachipato, que buscarán al primer finalista del torneo que a partir de este año se jugará bajo el formato ‘Final Four’.

Desde esta temporada, el torneo que inaugura el año futbolístico lo disputarán cuatro equipos: el campeón de la Liga de Primera, el campeón de Copa Chile y sus respectivos subcampeones. Es por esa razón que este año, el trofeo se lo disputarán entre Coquimbo Unido, Huachipato, Universidad Católica y Deportes Limache, respectivamente.

Este miércoles será el turno del choque entre la UC y Huachipato, quienes se verán las caras a partir de las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. En tanto, este jueves Coquimbo Unido y Deportes Limache jugarán la otra llave a la misma hora en el mismo estadio.

La final se llevará cabo en el recinto viñamarino el próximo sábado desde las 19:00 entre los ganadores de ambas llaves.

La UC y Huachipato se enfrentan por la Supercopa

Sigue aquí el relato EN VIVO de la Supercopa entre la UC y Huachipato