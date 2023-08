Universidad Católica no pudo dar el primer golpe dentro de la final zonal de la Copa Chile ante Colo Colo y solamente pudo igualar sin goles en un encuentro bastante friccionado en el Estadio Santa Laura

Tras este empate, el defensor argentino de la UC, Guillermo Burdisso desmenuzó junto a los medios lo que fue este resultado, en la que remarcó que fue un duelo bastante luchado por ambas partes.

“Fue un típico partido de clásico, que fue trabado y poco jugado. Nosotros queríamos cambiar la imagen del último partido, mostrar otra actitud y eso se logró. Ahora hay que mejorar un poco el juego y ser más ofensivo. Teniendo la actitud de hoy y trabajando, lo podemos lograr de cara al domingo”, partió señalando Burdisso.

Para este compromiso, el ex Deportivo Cali tuvo su primera titularidad en la etapa de Nicolás Núñez, en la que hizo una importante reflexión sobre aquello y la participación de todo el plantel para este nuevo proceso.

Burdisso se enfrascó en un pleito con el portero de Colo Colo | Foto: Photosport

“Yo trabajo día a día para estar preparado para cuando me toque. Entendí que no era mi momento en los últimos cuatro partidos. Siempre apoyé, traté de aportar mi experiencia a los más chicos sobre todo. Creo que es un ejemplo para los chicos que no les está tocando, para estar preparados, porque en cualquier momento necesitamos de todos”, confesó.

Sobre lo que ha sido el proceso del nuevo DT, el ‘Guille’ explica que si bien los resultados dentro del Campeonato Nacional no han ido acompañando, espera que con el pasar de los partidos la mentalidad y confianza del equipo vayan cambiando.

“La idea era cambiar la imagen, mostrar un equipo comprometido, con actitud ganadora y muchas ganas. Menos de eso no podemos pensar en salir a jugar. Desde ahí, empezar a construir un equipo que el domingo salga a ganar”, declaró.

“Hubo conexiones de jugadores que se van ajustando, de a poquito se están viendo cosas interesantes. Todavía falta mucho por hacer. Es difícil a veces trabajar con los partidos entre semana porque no te dan los tiempos, pero nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para mejorar”.

Finalmente, Burdisso ya comenzó rápidamente a palpitar lo que será el encuentro de vuelta ante los ‘Albos’, en la que indica que el equipo tiene que jugarse todas las chances para quedarse con esta serie.

“Creemos que la actitud tiene que estar y después pensar en salir a ganar. Sabemos que la actitud ya cambió, la imagen quedó mejor, pero ahora tenemos que salir a ganar”, finalizó.