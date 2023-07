Universidad Católica se remeció de lo que fue su derrota ante Universidad de Chile por el Campeonato Nacional y por Copa Chile pudo vencer por 2-0 a Santiago Wanderers, logrando avanzar a la próxima ronda de la competición.

Ante lo que fue esta victoria, el defensor argentino Guillermo Burdisso habló en zona mixta sobre la actuación del equipo, en la que destaca que el triunfo es un golpe anímico importante.

“Haber conseguido dos goles e irnos con la valla en cero son cosas positivas que nos animan a seguir mejorando en la próxima semana”, comenzó señalando Burdisso.

Sobre lo que fueron estos días complicados, el zaguero tiró toda su carrera encima y señaló que dentro del fútbol es algo normal, pero que solo con convicción grupal y actitud se saca todo adelante.

Burdisso habló tras el triunfo de la UC | Foto: Photosport

“El fútbol está lleno de estas situaciones, me tocó vivir muchas, como a todos, lo único que queda es trabajar, unificar fuerzas. Tenemos un grupo importante de experiencia y juventud. Si combinamos ambas cosas, si mostramos lo que mostramos hoy, garra y actitud, las cosas van a salir bien”, declaró.

Ante lo que es este inicio de la segunda parte de la temporada y su vuelta a las canchas, el argentino declara que el equipo está muy mentalizado y con ganas de cambiar la cara del pasado semestre, y de forma personal, espera poder consolidarse.

“Bien, como todo el equipo, comprometido, con muchas ganas de sacar esto adelante. Me sentí bien, el equipo me hizo sentir cómodo. Contento por los chicos que no venían jugando y entraron, y los que ingresaron. Demostramos ser un equipo, que es lo que tenemos que ser”, comentó en zona mixta.

Finalmente, Burdisso abordó cuales son los propósitos para la Universidad Católica en este segundo semestre, en la que dejó en claro que luchar por el Campeonato Nacional y la Copa Chile es casi una obligación.

“A los dos objetivos, Copa Chile y Campeonato. Tenemos plantel, jugadores, Cuerpo Técnico y una institución detrás. Creemos que podemos ir por las dos cosas. Sin pensar a largo plazo, ir partido tras partido, el próximo enfocarlo y que salga mejor que hoy”, concluyó.