El empate entre Universidad Católica y Everton no dejó para nada contento a un histórico del cuadro precordillerano. Además de lapidar a Tiago Nunes, se lanzó contra el nivel de los futbolistas.

En primera instancia, Miguel Ángel Neira fulminó al DT de la UC. En conversación con BOLAVIP CHILE, se refirió a las quejas del brasileño en la antesala del compromiso y a la manera en la que juega su equipo.

Para su análisis, se enfocó en el gol anulado a Rodrigo Contreras. El atacante argentino convirtió para los viñamarinos, pero el tanto fue invalidado por una mano en el control.

“Se queja mucho del arbitraje. El equipo es más favorecido por el VAR es Católica, lejos. Si ese gol de hoy era de la UC, era gol. El partido anterior hubo dos penales iguales y el VAR cobró solo para Católica, no para Ñublense”, señaló.

Tras ello, le envió un potente mensaje al DT brasileño. “Se queja de no sé qué, en vez de quejarse, debería enseñarle a jugar a la pelota a los futbolistas, no solo a correr. El fútbol chileno es una vergüenza”, agregó.

Miguel Ángel Neira cuestionó duramente al DT de Universidad Católica.

Una queja al fútbol chileno

En dicha línea, el mundialista lanzó una ácida crítica contra el balompié nacional. ¿La razón? Para él, no basta con el esfuerzo físico: cada vez se ve menos talento en los pastos chilenos.

“Lamentablemente, no existe nada de fútbol. Es un desastre tan grande, en dos partidos me fijé y no hubo ninguna sola pared. Ningún pase entre líneas”, cuestionó.

“¿Qué es lo que va a pasar? No sé por qué la gente va a la cancha, porque son muy fanáticos o qué, pero los futbolistas son muy malos. Lo único que hacen es correr, luchar y trabajar, pero de fútbol, nada. Es una vergüenza”, cerró.