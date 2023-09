Universidad Católica ganó apenas por 1-0, volvió a ganar y está en la zona de la Copa Sudamericana. Sin embargo, por nivel no muestra mucho y está a una semana de enfrentar a Colo Colo por el Torneo Nacional.

Uno que ha sido crítico con el equipo durante 2023 es Miguel Ángel Neira. El ex volante cruzado siente que los cruzados aún no están enfocados y que no se vio beneficiado gracias a la expulsión de Julián Alfaro en Magallanes.

“El partido 11 contra 11 era muy parejo y muy malo. Después, cuando Magallanes quedó con 10 tuvo las mejores ocasiones de gol, la Católica llegó muy poco y al final lo pudo aumentar por la diferencia y el cansancio que le produjo a Magallanes jugar con uno menos”, dijo Neira en Bolavip.

Miguel Ángel Neira no está conforme con lo mostrado por la UC (Pantallazo TNT Sports)

Neira cree que la UC no juega a nada, que su andamiaje es pobre y que el DT Nicolás Núñez no puede hacer mucho con un equipo tan irregular como la versión cruzada en la temporada.

“En general, el partido mmm fue regular y no fue un gran partido para la Católica. Lo único importante fue estar en zona de copas. El resto, nada. Los jugadores tienen muy poca movilidad y esto no es culpa del técnico”, agregó.

Cero fe

Neira sabe que la UC debe enfrentar a Colo Colo, pero con el nivel discreto del equipo, que sus jugadores no muestran movilidad y que no están conectados con lo que quieren será difícil que consigan una victoria ante el Cacique.

“Si los volantes y los delanteros no se mueven, no meten una diagonal es muy difícil. Hay que esperar lo que venga, va a ser complicado lo que viene contra Colo Colo y entonces lo que vale son los puntos, nada más”, terminó.

¿Cuántos puntos suma la UC con su victoria ante Magallanes?

Universidad Católica ganó por 1-0 ante Magallanes y gracias a su victoria, el elenco de Nicolás Núñez quedó en la séptima ubicación con 34 puntos y está en zona de Sudamericana.