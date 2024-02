Histórico de la Universidad Católica ningunea a Fernando Zampedri: "Personalmente no me gusta mucho"

Universidad Católica sigue trabajando para lo que será su estreno dentro del Campeonato Nacional, en el que el conjunto de la ‘Franja’ espera poder partir con el pie derecho su participación en el torneo.

Sobre lo que es el presente de la UC, un histórico de la ‘Franja’ como lo es René Valenzuela, conversó en exclusiva con Bolavip Chile y habló de las grandes prioridades que tiene el club en este 2024, en la que le pone tarea para luchar por todo lo que compita en este año.

“Si, no sé si la presión siempre de ganar, pero sí la presión de estar en los primeros lugares del campeonato y también participar de todos los torneos internacionales. Yo creo que la Católica es de los pocos equipos chilenos que tiene la obligación de estar en la palestra o el podio”, comenzó declarando Valenzuela.

El tres veces campeón con la Universidad Católica apuntó también a la gran falencia que tiene el equipo para esta temporada, en la que indica que le hace falta una columna vertebral con jugadores de categoría.

“Normalmente los grandes equipos siempre tienen una columna vertebral, yo no veo eso en Católica que hoy esté esa columna”, explicó a Bolavip.

Finalmente, Valenzuela hizo una analogía al plantel de los ‘Cruzados’ para este 2024, en la que habló sobre Fernando Zampedri, el goleador de la UC que no vuelve loco para nada al ex jugador e incluso señaló que es un futbolista que no lo satisface.

“Podemos hablar de Zampedri, que es el goleador y todo eso, a mí personalmente no me gusta mucho Zampedri, pero podría ser, después para atrás, no hay un liderazgo digamos, partiendo del arco. A la UC le hace falta una columna vertebral potente”, cerró.

¿Cuándo es el debut de la Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

El estreno de la Universidad Católica por el Campeonato Nacional será el 17 de febrero, en donde los ‘Cruzados’ deberán visitar a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar a partir de las 20:30 horas