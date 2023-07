Universidad Católica ganó esta noche por 2-0 a Santiago Wanderers en la Copa Chile, aunque no avasalló para nada a su rival. Eso es lo que piensa el histórico Miguel Ángel Neira, quien disparó con todo por lo mostrado por el cuadro cruzado ante uno de los elencos de la Primera B.

Neira no se guardo nada y disparó con todo en contra del andamiaje colectivo de la UC, ya que no está conforme con el nivel exhibido por los jugadores en el certamen nacional.

“Fue el triunfo y nada más hoy. No puede un equipo que va octavo en Primera B jugar mucho mejor que la Universidad Católica. En el segundo tiempo, la UC llegó una vez al arco y fue gol. Nada más. Así no se puede”, expresó Neira.

Universidad Católica sufrió más de la cuenta ante Wanderers en Copa Chile (Photosport)

Neira con una brutal honestidad saca su mejor repertorio para definir qué le deja el partido ante el Decano en la Copa Chile. El ex volante de la Selección y de la UC fue claro, auténtico y directo en su definición del juego cruzado.

“Soy honesto, me deprime el equipo y cada día juega peor. Fue un partido malo, asquerosamente malo. A decir verdad, para mí, fue muy muy malo todo. No hubo nada bueno”, agregó.

Neira no se quedó con nada guardado y reventó absolutamente el nivel del equipo y ningunea la victoria cruzada. “El triunfo olvídalo, no pasa nada. Fue un pésimo partido, no me deja nada si apenas pudo ganarle al octavo de la B”, terminó.