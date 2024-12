El mercado de fichajes del fútbol chileno ya se está moviendo y en Universidad Católica quieren reforzarse para competir en el Campeonato Nacional 2025, la Copa Chile y Copa Sudamericana. Uno de los nombres favoritos es Gary Medel, que no lo está pasando bien en Boca Juniors.

Y en el entorno de los Cruzados hay consenso para que el club pueda repatriar al Pitbull, quien se fue de la institución hace 15 años y podría vivir sus últimas temporadas en San Carlos de Apoquindo.

Histórico de Universidad Católica está a favor del regreso de Gary Medel

En conversación con BOLAVIP, el histórico Óscar Linh aprobó la llegada de Medel, pese a su amarga segunda etapa en el Xeneize, principalmente para que lidere el camarín de La Franja.

“Me gusta como yo creo que falta un referente, un bravo ahí, uno que sea de la casa. Eso me gusta”, comenzó diciendo.

Eso sí, no dejó de lado su opaco presente en Argentina: “Ahora como jugador no sé, en Argentina no anduvo. Yo creo que para jugar ne la Católica le sobra todavía, porque el campeonato no es una cosa de otro mundo”.

“Pero me gusta más como referente, como un capitán, eso me gusta mucho. Bien que vuelva”, completó.

En la UC sueñan con el regreso de Gary Medel.

Los refuerzos a los que debería apuntar la UC

El ex defensa central, también opinó sobre los otros refuerzos que debe buscar la UC, donde le dio el visto bueno al delantero Ignacio Jeraldino de Audax Italiano.

“Más que traer cantidad, yo traería unos dos o tres jugadores de calidad. Jeraldino me gusta, sí. Pero en la Católica que se dejen ya, hace tiempo que no le achuntan”, lanzó.

En la misma línea, propuso que la dirigencia cruzada vaya en busca de otros nombres, como algún suplente de River Plate.

“Yo aspiraría a jugadores que no juegan en River, son más caros, pero seguro que van a andar. Con tres jugadores de categoría la cosa se arregla y no con siete más o menos”, concluyó el tres veces campeón con Católica.