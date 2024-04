En la previa a un nuevo clásico del fútbol chileno entre Universidad Católica y Colo Colo, el delantero y capitán de la UC, Fernando Zampedri sorprendió con sus dichos sobre el arbitraje, a quien le hizo un potente llamado de atención por lo que ha sido su polémico actuar en este inicio de temporada.

Respecto a estos dichos, el ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ y respaldó las palabras del atacante argentino, de quien piensa que su pensamiento va por el peligro sobre el rival que enfrenta ahora, que es Colo Colo.

“¿A qué apunta de pronto? para mí hay dos versiones, una y yo creo que estoy de acuerdo, que es con el rival que van a jugar, que es todo lo contrario a lo que pasa con ellos, en Colo Colo no le expulsaron a Falcón como en dos o tres partidos, no le cobraron un penal a Pato Rubio en Ñublense que fue alevoso y de pronto apunta más al rival con el que van a jugar”, partió señalando Herrera.

Siguiendo en aquel punto, el ‘Samurai’ declara que si bien no ha visto mucho los partidos del conjunto ‘Cruzado’ en esta temporada, si puede aseverar de que el arbitraje según su perspectiva, ha hecho vista gorda ante ciertos cobros contra Colo Colo, en los que ejemplifica.

Héctor Jona será el juez del clásico entre la UC y Colo Colo | Foto: Photosport

“Yo no he visto mucho los partidos de la Universidad Católica, a grandes rasgos no sé si se ha visto perjudicada, pero yo creo que apunta más al rival con el que va a jugar. Cuesta mucho mostrar una amarilla, Falcón debió haberse ido expulsado en dos o tres partidos sin ningún problema y no pasó nada. Está apuntado más al clásico”, declaró.

Finalmente, Herrera encendió el ventilador con todo y declaró que dentro de este inicio de temporada en el fútbol chileno, el arbitraje ha beneficiado a Colo Colo, por lo que se pone en los zapatos de Fernando Zampedri y sus palabras previo a este duelo.

“Yo creo que Colo Colo se ha visto muy beneficiado en este inicio de campeonato con los árbitros, entonces por ahí Zampedri se está colocando el parche antes de”, concluyó.