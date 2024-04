Las quejas de Fernando Zampedri por los cobros arbitrales contra Universidad Católica sacaron de quicio a Mauricio Pinilla. El exfutbolista y referente de Universidad de Chile aseguró que los jugadores de equipos grandes no pueden manifestarse contra los réferis. ¿La razón? Admitió que generalmente reciben ayuda.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el actual comentarista deportivo aludió a los dichos del Toro de la UC. Luego de la victoria 3-2 ante Deportes Iquique, el atacante de los precordilleranos cargó contra el arbitraje y aseguró que se debe mejorar urgentemente. Por ello, Pinilla reaccionó inmediatamente.

“Ay, Toro Zampedri. Nosotros que somos jugadores de equipos grandes y hemos tenido toda la experiencia, no podemos quejarnos del arbitraje. No podemos, no estamos en condiciones de exigir mucho. Generalmente se nos da una mano”, aseguró.

Cabe destacar que en lo que va de temporada, Universidad Católica ha recibido tres expulsiones. En la primera fecha fue a Nicolás Castillo por reclamos, en la cuarta a Alfred Canales por doble tarjeta amarilla, mientras que la última llegó en la octava jornada ante Iquique. En dicho encuentro, Eugenio Mena recibió la roja.

Fernando Zampedri se quejó por el arbitraje contra la UC y recibió recado de Mauricio Pinilla.

La felicitación de Mauricio Pinilla a la UC

A pesar de las críticas al delantero, Mauricio Pinilla también tuvo elogios para Universidad Católica. El ex seleccionado chileno aplaudió la gestión del club a nivel comercial e institucional. Cree que los de San Carlos de Apoquindo son un ejemplo a seguir.

“Católica lo ha hecho bien hace tiempo. Más allá de que en lo deportivo no haya estado en lo deportivo en su mejor momento, a nivel del club y societario lo están haciendo de manera perfecta. Han marcado los objetivos del club, no en lo deportivo, sino que entregarle una casa de primer nivel a sus hinchas”, cerró.

Cuándo juega la UC

El próximo duelo de Universidad Católica será contra Colo Colo el sábado 20 de abril. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.