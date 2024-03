Universidad Católica sigue con su búsqueda de entrenador. A los Cruzados por ahora no les ha ido bien, pues no lograron convencer a Gabriel Milito, quien rechazó la propuesta.

El histórico exfutbolista de la UC, Jorge Aravena, no estaba de acuerdo con la alternativa del ex DT de Argentinos Juniors: “(José María) Buljubasich dirige los destinos futbolísticos de la UC desde Argentina, entonces sigo insistiendo, no sé cómo pudieron pensar en algún momento en Milito”, dijo en conversación con BOLAVIP.

El Mortero recordó el paso de Gabi por O’Higgins de Rancagua y menciona a DT chileno como alternativa: “Ya estuvo en Chile y le fue de espanto. Los números que tiene en Argentina tampoco son tan brillantes, entonces no entiendo, si Jaime García está ahí y nadie ha hablado de Jaime García”.

Jorge Aravena destacó la performance del Búfalo entre los estrategas chilenos: “En este momento, Jaime es el que en el último tiempo tuvo muy buenas campañas, sacó a Ñublense de casi irse a Segunda Profesional, lo llevó hasta la Copa Libertadores de América”.

Jaime García está sin club tras su salida de Ñublense (Foto: Photosport)

El actual estratega aseguró que el oriundo de Cartagena tiene merecimientos para asumir en una banca como la de los Cruzados: “Méritos tiene demás Jaime como para tomar el desafío de la UC”.