El ex jugador de La Roja y ahora comentarista deportivo, Jorge Valdivia, no tuvo piedad con el futbolista de Universidad Católica.

Desde el arribo del director técnico brasileño Tiago Nunes a nuestro país, la Universidad Católica pudo lograr cierta estabilidad y fecha a fecha los Cruzados siguen escalando en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024.

Sin embargo, hay una situación que genera preocupación entre los hinchas del elenco precordillerano. ¿Qué es? El delantero Alexander Aravena no ha podido tener el protagonismo esperado de la mano del adiestrador brasileño.

Vale destacar que para el último duelo ante Deportes Copiapó, Nunes se la jugó por Clemente Montes y el seleccionado chileno tuvo que esperar su oportunidad en el banco de suplentes.

JORGE VALDIVIA NO TIENE PIEDAD CON ALEXANDER ARAVENA

Ante este irregular momento que vive hoy en día el “Monito”, el exjugador de Colo Colo y La Roja, Jorge Valdivia, se tomó un minuto en el programa de ESPN Chile para criticar con furia al atacante de 21 años.

“Aravena es un buen jugador, puede marcar diferencias, pero no es un jugador que te gane partidos y que te haga levantar un título”, indicó el ahora comentarista deportivo.

Desde su debut en el profesionalismo, Aravena atraviesa su peor momento | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Además, el ex Palmeiras de Brasil explicó por qué Nunes no pone de la partida a Aravena. “Determina sacarlo porque no está siendo importante, no hay otra razón, es por rendimiento”, remató.

¿Cuáles han sido los números de Alexander Aravena con la UC en este 2024?

El atacante de 21 años ha disputado cinco partidos en esta temporada con la Universidad Católica, en donde no ha podido aportar con goles ni asistencias.