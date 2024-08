En las últimas horas una ácida conferencia de prensa fue la que dio el entrenador de la Universidad Católica, Tiago Nunes, en la que mostró su descontento por diversas situaciones que ha vivido dentro del fútbol chileno en las últimas semanas y en las que se sintió perjudicado junto a su equipo.

Por estos dichos, el ex futbolista, Jorge Valdivia pidió la palabra en Radio ADN para referirse a las declaraciones del estratega brasileño, con las cuales no estuvo para nada de acuerdo con su molestia.

“Él habla del VAR, ese fue su primer punto, el VAR, pero el VAR y lo que hace hoy en día, es para despejar esas dudas que nosotros podemos generarnos y especular en base a ‘ah por que no cobra este penal o porque este sí y el otro no’, el VAR abre esta opción para que todos los escuchemos y todos coincidimos en que hubo un perjudicado, que fue Ñublense”.

“Que se diga de este lado que fue penal, a él no debería porque afectarle, los mismos jugadores de Católica pudiesen entender de que efectivamente fue penal. Él es un zorro viejo, ha estado en equipos grandes y no es nuevo en esto, esto es así, no se la doy”, partió declarando Valdivia.

Nunes dejó la grande en su última conferencia en la UC | Foto: Photosport

Por otro de los puntos que el hoy panelista emplazó al DT de la UC fue por la queja al fixture de los ‘Cruzados’ para las próximas semanas: “sobre el fixture, él viene de Brasil, sabe que tiene que preparar a sus jugadores para jugar cada tres a cuatro días, acá se critica mucho cuando se juega poco, pero cuando se quiere poner partidos a mitad de semana también se critica”.

Siguiendo en la línea de sus dichos, el ‘Mago’ también remarcó que el tema de la suspensión por atrasos es algo que está dentro de los márgenes del torneo y cuando se den casos de estos, él debe sostener toda su fe en que es su staff técnico, el cuál es parte de su equipo también.

“Lo de la tardanza y la suspensión, cuándo a él le falta un jugador, él no sale a reclamar ‘uy me va a faltar un jugador y voy a ir no con toda la fuerza’, él valoriza al plantel que tiene, por el jugador que no está en condiciones de jugar, lo mismo pasa por el cuerpo técnico, si él está suspendido, él tiene que descansar en su ayudante técnico, porque es parte de su staff, él se está poniendo el parche antes de la herida“, remarcó.

Finalmente, Valdivia le cayó con todo a Tiago Nunes y a lo que fue su negativa de responder a otras preguntas en la Universidad Católica dentro de su conferencia, indicó que le hubiera gustado que hablara del nuevo refuerzo de la UC, quien llegará al club tras no tener muy buenas referencias del extranjero.

“A mí me hubiese gustado que hubiera dado el espacio para que le preguntaran porque un jugador de 21 años que no tiene mucho recorrido, que no tiene muchos partidos en el cuerpo y que no ha jugado en los equipos que ha estado, viene a reforzar a la Universidad Católica”, finalizó.