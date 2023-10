José María Buljubasich como gerente deportivo de la Universidad Católica está cansado de los arbitrajes. Al menos, a 48 horas de la caída ante Colo Colo, el Tati vuelve a reclamar por la conducción de Felipe González en el clásico, ya que expulsó a Gary Kagelmacher y dejó a los cruzados con uno menos.

La situación generó colera en San Carlos de Apoquindo y el Tati Buljubasich siente que hubo descriterio por parte del juez para aplicar la regla y dejar fuera del lance a Kagelmacher.

“Si 12 segundos es un tiempo prudente para amonestar por una segunda amarilla, entonces, a partir de ahora, el que demore 22 segundos o más está expulsado o mínimo recibirá amarilla, pero sabemos que eso no pasará, porque no ocurrió antes”, dijo Buljubasich en Cooperativa.

Los dardos del Tati van hacia González al admitir que “Felipe debió haber cobrado falta. Era segunda amarilla para Opazo y se iba expulsado, eso es lo que cuestionamos. A Zampedri le muestra amarilla a los 9 minutos por reclamar y después Falcón corta el juego y no hubo amarilla. El criterio estuvo errado. Tobar puede tener razón, pero tenemos nuestras razones también”.

Felipe González expulsa a Kagelmacher en la UC y eso hace estallar aún de rabia a José María Buljubasich (Photosport)

¿Pedirán que González no los dirija más?

Una de las opciones siempre es que los clubes soliciten que los árbitros no los dirijan más. Colo Colo pidió alguna vez que Fernando Véjar no dirija los partidos. Ahora, en la UC también aparece es opción para que Felipe González no se haga sentir. ¿Qué piensa Buljubasich sobre ese tema?

“No lo hemos hablado y no sé si lo haremos, porque no lo hemos hecho en el pasado”, dijo Buljubasich.

Sin embargo, la situación podría cambiar en el futuro. “Sí creemos que la expulsión de Gary es muy decidora, porque no se aplicará el mismo criterio en el futuro”, terminó.

Lo que viene para la UC

La UC visita a O’Higgins de Rancagua este sábado por la vigesimosexta fecha del Campeonato Nacional 2023, en donde buscarán los tres puntos para meterse en puestos de copas internacionales.