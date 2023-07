La salida del portero Matías Dituro en la Universidad Católica sin duda que aún sigue siendo tema por los dimes y diretes que han ido ocurriendo por ambas partes, las cuales hicieron que esta partida se hiciera más dramática de lo común.

En esta jornada, el presidente de ‘Cruzados’, Juan Tagle atendió a los medios de comunicación y se refirió a lo que ha sido esta polémica por la salida del portero nacionalizado chileno, en la que esclareció todos los problemas ante este tema.

“Se han dicho muchas cosas, se han dicho muchas falsedades, se ha atacado de manera muy injusta al club. Nosotros como directorio tenemos como deber principal defender la reputación, el nombre y patrimonio del club y acá algunos livianamente señalan de que nosotros faltamos todos esos deberes”, partió señalando Tagle.

En esa línea, el mandamás profundizó con el supuesto cobro que la UC no realizó por la salida de Dituro “acá algunos han intentado señalar que nosotros teníamos una especie de derecho a cobrar un millón de dólares y que nosotros no quisimos cobrarlo, como si las clausulas fueran una especie de una ficha y que nosotros fuimos negligentes por no cobrar ese millón de dólares y que nos entregamos al capricho de un jugador”

Se esclareció todo con la salida de Matías Dituro | Foto: Photosport

Sobre como se dio su partida de la Universidad Católica, el presidente del club señaló que efectivamente Dituro desde hace un tiempo manifestó su intención de salir del club y retornar a Europa.

“En el caso de Matías, él nos señaló en un tiempo su deseo de partir, su deseo de partir a Europa, él explicará más, pero fue una postura clara en su deseo de partir. Nosotros le manifestamos que trajera una oferta y con un pago para la Universidad Católica, porque obviamente es un jugador que seguimos creyendo que es valioso”, detalló.

Siguiendo en esa propuesta, el cabecilla de la UC indicó que como club tuvieron que tomar una compleja decisión sobre la oferta que recibieron por Matías Dituro, en la que finalmente optaron por las metas personales del jugador.

“Finalmente la oferta que llegó es la que ustedes conocen, no contemplaba pago para la UC, la opción que teníamos no era cobrar un millón de dólares, la alternativa era decirle que no a Matías y él se queda con su contrato por dos años más y medio en Católica, con un contrato elevado o lo dejamos ir en estas condiciones, esa era la disyuntiva en la situación”, aclararon.

Finalmente, Tagle confesó que desde la Universidad Católica nunca hubo un tipo de presión por ambas partes ante alguna salida de Dituro y que su partida generó sin duda un debate importante, el cual tuvo un final no tan feliz para el club.

“Era decirle que no al jugador y que se quedará en la UC o lo dejamos partir, ahí viene un análisis integral, un análisis que contempla lo deportivo, económico, emocional, son muchos temas. Acá no le regalamos el peso a nadie, seria administrar deslealmente el club. No hubo una presión insostenible del jugador o su representante, no hay nada extraño”, cerró.