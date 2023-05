Juan Tagle se defiende ante los chats filtrados: "Ratifico todo lo que dije, no me arrepiento de ninguna frase"

Revuelo causaron los chats filtrados a Pablo Milad. El mandamás de la ANFP conversaba con Juan Tagle sobre la idea de dos diputados oficialistas de prohibir la entrada a los estadios de los deudores de pensión de alimentos.

En ese momento, Milad señaló: “Al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo… Mi querido Juan, este gobierno es populista y feminista”, situación que Tagle se mostró en desacuerdo. Toda esta conversación se dio en un grupo de WhatsApp que hay entre 16 dirigentes de la Primera División de nuestro fútbol.

Ante esta situación, Juan Tagle, presidente de Cruzados, rompió el silencio y dio su versión de los hechos a través de Twitter. “Lo que señalé en el chat en cuestión fue solo que no estaba de acuerdo en mezclar el tema de la violencia en los estadios con el problema de las pensiones de alimentos porque se perdía el foco de la discusión”.

Juan Tagle se defiende de los chats filtrados. Javier Salvo/ Photosport

“Me parece perfecto que se discuta cómo puede colaborar el fútbol con el problema de deudas de pensiones, que por lo demas ratifica la componente pública y social que tiene el fútbol, que algunos niegan”, agregó Tagle.

El presidente de la UC señaló que no se arrepiente de sus dichos. “Ratifico todo lo que dije, no me arrepiento de ninguna frase, creo que se pierde el foco del tema de la violencia”.

“Por alguna razón no los filtraron (sus mensajes). Solo manifesté mi opinión en forma respetuosa de que no estaba de acuerdo en que se mezclaran ambos temas, porque se perdía el foco”, concluyó Tagle.

Revisa los tweets de Tagle