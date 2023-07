Roberto Gutiérrez vivió un semestre complicado y lleno de incertidumbre. El Pájaro, con 40 años, emprenderá su último vuelo goleador como el flamante delantero de Deportes Recoleta en la Primera B y será uno de los futbolistas más longevos del fútbol chileno.

La salida de Cobreloa la temporada anterior lo dejó a maltraer por un problema lumbar. Los partidos en San Luis de Campo Lindo en el fútbol amateur más su paso por Curacaví FC de la Tercera División lo tienen listo para emprender su última aventura.

“Cuando está la propuesta, están las ganas, cambia todo el panorama. Dije que me gustaría y había que pensar. Estoy contento por mí, por mi familia. Mi señora y mi hija me pidieron que regresara. Siento que merecía esta oportunidad de terminar mi carrera jugando“, deslizó el Guti 22 en Bolavip Chile.

Roberto Gutiérrez tendrá su chance anhelada en Recoleta para decir a su carrera de 20 años

Gutiérrez es identificado por su paso por Universidad Católica y también tuvo un destacado paso por Palestino. Ahí, en el cuadro de La Cisterna, conoció a los directivos de Recoleta, que ahora le abrieron las puertas para el cierre de su carrera.

“Conocí a Felipe Núñez como compañero y con el Chama (Sebastián González) estuve un par de veces en México. La directiva la conozco desde Palestino y es gente de piel y me han brindado mucho cariño. Me lo hicieron notar desde que me llamaron. La decisión era fácil. Está todo dado para tener un lindo y esperado retorno a las canchas”, contó Gutiérrez.

Recoleta este año ya está más solido en el ascenso y el Pájaro tiene en mente hacer goles, jugar y cerrar con broche dorado sus dos décadas en el fútbol chileno. “Estamos a 5 puntos de llegar a la Liguilla y queda una rueda. Mis expectativas son altas, ya estoy ciento por ciento concentrado en el objetivo y asumo mi responsabilidad“, terminó el Pájaro Gutiérrez.