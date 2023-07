La tremenda decepción de ex DT de Universidad Católica con Matías Dituro por su abrupta salida: “No estuvo a la altura”

Matías Dituro salió de Universidad Católica por la puerta trasera. El arquero fue nombrado capitán de los cruzados, lo ayudaron para agilizar los trámites de la nacionalización. Sin embargo, el meta no se resistió a la oferta de Turquía y, finalmente, dejó la franja en plena crisis deportiva.

Eso no cayó bien para nada en en el ex DT de Universidad Católica, Jorge Pellicer, quien fue claro a la hora de analizar la situación de Dituro. La desilusión para el ex técnico de la franja es importante.

“Siento que hoy muchos de los jugadores, no todos, piensan más en sus derechos que en los deberes y este es el caso. Cuando dicen que no fue escuchado el tiene un contrato vigente con Universidad Católica. Su vuelta de España no estuvo a la altura“, expresó Pellicer en DSports.

Jorge Pellicer liquida a Matías Dituro por su actitud de forzar su salida de la UC (Photosport)

Pellicer sabe de identificación con los colores de Universidad Católica y él siente que Dituro jamás estuvo cómodo en San Carlos, que su nivel estuvo al debe y que su actitud no fue la mejor para provocar su salida del equipo al Fatih Karagumruk en Turquía.

“No fue el mismo Matías Dituro que provocó el interés de un club español para llevárselo. Siempre se sintió incomodado por algo, esta vuelta la sintió como un paso atrás y nunca pudo zamarrearse de la situación”, agregó.

Bolavip Chile expresó que Dituro sentía que el ciclo en la UC estaba cerrado, mientras que Pellicer fue concreto Soy un convencido de que los jugadores deben cumplir sus contratos