Luis Casanova vive un momento complejo luego de que venciera su contrato con Universidad de Chile el pasado 31 de diciembre, después de jugar en el cuadro azul durante tres temporadas.

Como no hay avances en la negociación para que el defensa siga vistiendo la camiseta universitaria laica, comienzan a aparecer nuevos interesados en el ex capitán de la U.

Según algunos medios uno de los interesados en el zaguero, sería Universidad Católica, club que ya se reforzó con Alfred Canales y Agustín Farías, y al parecer tienen toda la intención de seguir sumando nuevos jugadores.

Bolavip conversa con un ídolo cruzado, Jorge Aravena, el que sin darse muchas vueltas deja en claro que no está de acuerdo en ir por el hasta hace poco jugador de la U.

“A mí no me gusta, siento que los últimos dos años de Casanova han sido bastante malos, y no sólo él, toda la Universidad de Chile”, explica.

Jorge Aravena no quiere a Luis Casanova en la UC

Agregando que “así que como refuerzo para la Católica, no, ninguna posibilidad, reitero que no me gusta”.

La solución de Jorge Aravena en vez de la llegada de Luis Casanova

El Mortero cree que los Cruzados tienen una buena oportunidad para demostrar su poderío en relación a las divisiones inferiores que tienen.

“Soy de la idea de que se busque un defensa en el fútbol formativo, hay que considerar que la UC le ha dado mucho empuje a los jugadores jóvenes, y este es el momento para demostrarlo”, aseguró.

¿Qué pasa entre Casanova y la U?

Según información de Bolavip, el técnico Gustavo Álvarez aún tiene como opción al central para que continue siendo jugador de la U a pesar de que los azules ya comenzaron su pretemporada.