Universidad Católica por ahora se encuentra sin técnico para la temporada 2024. Los Cruzados tomaron la decisión de no continuar con Nicolás Núñez y Rodrigo Valenzuela asumió como interino.

Por ahora, los Cruzados no remontan pues cayeron por 4-2 ante Everton de Viña del Mar en el estadio Santa Laura por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports mencionaron a técnicos para la Franja. Marcelo Vega nombró a José Luis Sierra. Sin embargo, Manuel de Tezanos descarta el nombre, ya queve imposible que el ex DT de Unión Española, Colo Colo y Palestino llegue a San Carlos de Apoquindo.

“No, imposible Nunca va a ser técnico de Católica”, expresó el periodista. El conductor de TST también recordó un antiguo episodio, donde el DT en su paso por Unión Española realizó un gesto de dos (segundones) a la Franja: “Coto Sierra le hizo así (dos con los dedos), cosas que no se perdonan”.

El comunicador continuó entregando comentarios: “Le haría la vida imposible el hincha”. Claudio Borghi también hizo una observación: “¿Es tan importante eso? Por eso yo hablo de la no falta de respeto”.

Manoel aseguró que el DT se cerró solo la posibilidad de llegar a la precordillera: “Por eso. Creo que Coto Sierra se cerró las puertas solo. No imagino tampoco que sea un entrenador que seduzca mucho”.

Gonzalo Jara se sumó con una intervención: “Yo creo que no se recordaban hasta que lo dijiste ahora”. De Tezanos asegura que aún está en el recuerdo aquella imagen: “Créeme que se acuerdan”.

El gesto de José Luis Sierra tras partido entre Unión Española y Universidad Católica. (Foto: Captura CDF)

José Luis Sierra en su momento desmintió hacer el dos

En el pasado, el DT explicó que el gesto no fue una provocación. Aquello lo hizo una vez terminado el encuentro que finalizó 2-2 entre la Unión Española y la Universidad Católica el 17 de julio de 2013 por la Copa Chile,

“Levanté los brazos porque estaban tirando cosas, no estaba haciendo el dos. No me he burlado, sólo estaba levantando las manos porque estaban tirando monedas y piedras”, explicó.

“No quise provocar, fue cuando terminó el partido esa foto, estaban tirando cosas, nada más que eso”, añadió tras el encuentro en La Catedral.