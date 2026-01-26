Universidad Católica recibió su primer duro golpe dentro de la temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ perdieron la final de la Supercopa del fútbol chileno tras caer en definición a penales ante Coquimbo Unido en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Tras esta final, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en su programa ‘Balong‘ y dio a conocer una gran necesidad del equipo de Daniel Garnero para el 2026: un reemplazo para Fernando Zampedri.

“El problema de (Fernando) Zampedri, es que no tiene un suplente ni de cerca en el equipo”, parte señalando de Tezanos.

Siguiendo en esta línea, el comunicador hace un llamado a la dirigencia de la Universidad Católica de encontrar un reemplazo para el ‘Toro’ en este mercado de pases, el que indica que es más que necesario.

De Tezanos pide un refuerzo más en la UC | Foto: Photosport

“La UC tendrá que dar un paso a otra cosa y ahí creo que queda corta de refuerzos, me falta más jerarquía arriba, un suplente de Zampedri que esté a la altura”, remarcó.

Concluyendo, de Tezanos es muy claro en señalar que la Universidad Católica sumó importantes refuerzos en este mercado, pero apunta a que todavía están al debe en encontrar un suplente para Zampedri en el 2026.

“No puede ser que haya un jugador que no tenga suplente, de verdad que no tiene suplente”, cerró.

