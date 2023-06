Matías Dituro y toda la Universidad Católica tienen toda la fe del mundo que la cancha del Estadio Santa Laura aguante sin problemas los 60 minutos del clásico ante la Universidad de Chile, que se jugará mañana sin público por la Primera División del fútbol chileno.

En exclusiva, Bolavip contó que el canchero Patricio Bustamante renunció a su cargo a horas del crucial partido y adelantó que el terreno no está en óptimas condiciones. “Si quieres jugar, juega, pero la vas a hacer mierda y el campeonato comienza la próxima semana. No se debiera jugar porque la cancha está blanda“, dijo el ahora ex funcionario.

Sin embargo, Dituro apuesta todas sus fichas a que el terreno de juego sí aguantará el trámite del pleito entre las universidades. “Esperamos que el estado de la cancha sea lo mejor posible y va a estar para los dos equipos de la misma manera”, dijo.

Matías Dituro sabe que habitualmente el Santa Laura no está en óptimas condiciones y apuesta que para el clásico entre la U y la UC sí cumpla (Photosport)

El capitán de la Universidad Católica ha estado alerta a lo que ocurre con la cancha de “La Catedral” del fútbol chileno y se fijó en cómo era el estado en el último partido de la U por Copa Chile ante O’Higgins.

“Por lo que se vio en el partido de la U se veía bastante mejor por lo menos por la televisión. Esperemos que con la lluvia se haya cuidado, ya que en el último partido se decidió no jugar para que la cancha no se rompa y esperemos que pueda estar bastante bien”, deslizó.

La esperanza es lo último que se pierde y toda la Universidad Católica cree que el recinto estará apto. “No se a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones”, agregó Bustamante. ¿Quién tiene la razón?