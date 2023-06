Como nuestro fútbol siempre recibe importantes golpes y cuando todo pareciera calmarse de cara a los 60′ minutos restantes del duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica, un duro revés se vivió a horas del duelo.

Y esto tiene que ver con el estado de la cancha del recinto del Santa Laura, escenario del Clásico Universitario de este miércoles a las 18 horas completando el duelo pendiente de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Como el césped ha tenido una serie de arreglos, las últimas lluvias complicaron en demasía dichas correcciones y actualmente se encuentra muy blanda, algo que expuso el canchero Patricio Bustamante, quien ha dicho que el terreno no está en condiciones, porque quedará muy mala tras el partido, pero no lo escucharon.

Por tal razón, Bustamante presentó su renuncia al no sentirse apoyado en su visión. En exclusiva para Bolavip, el afectado comentó su decisión. “No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No se a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el paso”, narró el especialista.

El especialista dice que la cancha quedará muy mala tras el clásico (Photosport)

Ahondó en que es imposible ejercer la práctica del fútbol. “Si quieres jugar, juega, pero la vas a hacer mierda y el campeonato comienza la próxima semana. No se debiera jugar porque la cancha está blanda y porque se corren riesgos que los jugadores se lesionen gravemente”, complementó el canchero.

Al cierre, el encargado explicó el motivo por el cual lo llevó a renunciar al cargo, “como las decisiones la toman otras personas, entonces estoy de más”, concluyó Bustamante.