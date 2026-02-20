Universidad Católica se prepara para lo que será su nuevo duelo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Coquimbo Unido por la cuarta fecha del torneo en el Claro Arena.

Sobre el presente del conjunto de la ‘Franja’, el volante Matías Palavecino conversó con Radio Cooperativa y se refirió a lo que será su duelo ante su ex equipo, en la que indica que será un compromiso especial y díficil para él.

“Es un partido difícil y más al enfrentar a mis excompañeros, pero trataremos de hacernos fuertes de local para llevarnos los tres puntos”, comenzó señalando Palavecino.

Agregando a esto, el 10 de la UC habla de su momento personal, en la que sabe que aún no ha mostrado su mejor versión: “Estoy yendo de menos a más para alcanzar el nivel que tuve el año pasado”.

Palavecino y su presente en la UC | Foto: Photosport

Sobre lo grupal, el jugador argentino no se impacienta por lo que ha sido este comienzo de año en la Univerisdad Católica, en la que indica que el equipo ha ido mejorando con el correr de las semanas y que prontamente llegará a su mejor versión.

“Hemos ido de menos a más, encontrando por momentos el funcionamiento que queremos. No fue el resultado que buscábamos en El Salvador, pero estamos tranquilos porque dejamos todo”, mencionó.

Palavecino y el momento que lo impresionó en la UC

Concluyendo, Palavecino habló de lo que fue su primera vez en el Claro Arena, en la que indicó que vivió un momento más que especial en conocer el recinto de la Universidad Católica, en la que señaló que quedó impresionado.

“Fue impresionante mi primer partido ahí, lo disfruté mucho y ojalá pueda convertir mi primer gol”, cerró.