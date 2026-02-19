Universidad Católica ya se prepara para recibir a Coquimbo Unido el día sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena. La UC buscará levantar cabeza tras su dura derrota ante Cobresal por 3-2 en El Salvador.

En conferencia de prensa, el técnico de los Cruzados, Daniel Garnero, anticipó lo que será el difícil duelo contra los piratas. Partido en el que buscarán la revancha tras la perder la Supercopa contra los Aurinegros.

“Los vi perder una sola vez, empatar 2, una fue contra nosotros y después ganó por penales y el resto los ganó, o sea que vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile sin ninguna duda”, declaró el entrenador argentino.

Cabe destacar que el elenco pirata cayó después de un largo invicto frente a Universidad de Concepción, en un dramático partido en el que el club sureño volvió a Primera División después de años en Primera B.

“Venimos de perder, pero hicimos un buen partido. Analizamos, vimos mucho el juego. El fútbol tiene esas cosas, a los dos minutos pasamos a perderlo. Nos faltó precisión, generamos muchas aproximaciones y recién en la última tuvimos el premio del gol”, agregó Garnero sobre la derrota ante Cobresal.

Universidad Católica tendrá un duelo clave frente a Coquimbo Unido

Cabe destacar que el último triunfo cruzado contra los Piratas fue exactamente el 23 de julio de 2023, año en que se encontraban dirigidos por el técnico interino, Rodrigo Valenzuela, luego de la salida de Ariel Holan. El resultado fue 2-1 a favor de Universidad Católica, con goles de Fernando Zampedri y Alexander Aravena.

¿Qué viene luego para la UC?

Después del duelo frente a Coquimbo, la Franja deberá prepararse para viajar a Chillán y enfrentar a Ñublense el domingo 1 de marzo a las 20:30 horas. Esto válido por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 y en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas.

En síntesis