Universidad Católica sin duda es el gran protagonista de lo que es este cierre de mercado en el fútbol chileno, en la que los ‘Cruzados’ se mantienen con su gran idea de poder reforzar su equipo para esta ventana de transferencias.

Dejando atrás lo que fue la salida de Ariel Holan como entrenador y la rápida llegada de Nicolas Núñez como quien sería su sucesor, en la UC ahora se abocan en las últimas horas con todo para poder reforzar su plantilla.

Sin duda que el gran anhelo del conjunto de la ‘Franja’ para poder incorporar en su plantel es el defensor nacional, Guillermo Soto, el jugador que milita en Huracán de Argentina es el principal candidato de la UC para reforzar su equipo.

En las últimas horas, desde la directiva de los ‘Cruzados’ han hecho hasta lo imposible para lograr conseguir el fichaje de Soto, en la que en las últimas horas desde la directiva de la UC recibieron un pequeño traspié.

Guillermo Soto es el gran anhelo de la UC | Foto: Photosport

Según informó el periodista Ricardo Canales en su cuenta de Twitter, la chance de que el jugador pueda llegar a la UC comienza a diluirse debido a que ambos equipos no lograron llegar a un acuerdo y desde el club argentino buscarán mejorar sus condiciones dentro del contrato.

“Finalmente Guillermo Soto NO llegará a la UC. No hubo acuerdo entre las partes, que negociaron hasta tarde anoche. Huracán no aceptó las ofertas de los cruzados y le mejorarán las condiciones al jugador que seguirá en Argentina”, explicó.

De esta manera, un verdadero baldazo de agua fría sería para la Universidad Católica que Soto no pueda arribar al club, ya que se transformó en el gran anhelo de la directiva para este mercado.