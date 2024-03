Universidad Católica sigue trabajando en lo que es su búsqueda de entrenador tras la salida de Nicolás Núñez, pero a la vez, piensa en lo que será su importante duelo este fin de semana ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, en donde sumar puntos se le hace una gran necesidad.

Sobre esto, el periodista Manuel de Tezanos habló en el programa ‘Balong Radio’ a lo que es el presente de la UC, en donde pone dudas en el mediocampo que hoy tiene el conjunto ‘Cruzado’, en la que pone una importante tarea al próximo DT de la ‘Franja’.

“A mí no me convence esta formula táctica, Canales muy solo, Cuevas no es un buen acompañante. Esto no va estar fácil de arreglar para quien llegue“, comenzó indicando de Tezanos.

Milito es opción en la UC | Foto: Photosport

De Tezanos y sus grandes dudas con Milito

Finalmente, De Tezanos habló sobre lo que es el nuevo DT para los ‘Cruzados’, en donde el comunicador explicó que no le satisface en demasía lo que es el gran candidato a la banca del club, el argentino Gabriel Milito, en la que saca a la luz una sospechosa situación que ocurrió con el ex Argentinos Juniors.

“A mí lo de Milito no me vuelve loco, creo que es un buen entrenador, conoce Chile, pero cuándo pasó todo lo de Gareca, hubo un fin de semana de año nuevo o navidad de muchas notas de gente hablando bien de Milito, casi como si fuera… eso no me gustó, me pareció sospechoso”

“Casi como si fuera una especie de estas campañas de relaciones públicas, me pareció así, quizás puedo estar equivocado y justo todos hicieron esas notas de Milito como técnico”, cerró.