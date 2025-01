Ex Universidad Católica

El delantero nacional, Nicolás Castillo cerró su temporada 2024 de una manera bastante dura tras lo que fue su salida de la Universidad Católica, club que tomó la decisión de no seguir contando con los servicios del jugador para este 2025.

La salida del ‘Nico’ no fue para nada fácil del club de sus amores y tras esto se fue con todo en contra de los directivos de la UC, con quienes las relaciones quedaron completamente rotas.

Para este 2025, el atacante chileno desea continuar con su carrera futbolística fuera de Chile y en las últimas horas, un importante equipo de Sudamérica apareció como opción para el killer.

¿El equipo? el Deportivo Cali de Colombia sería el equipo que estaría tras los pasos de Nicolás Castillo, en donde el jugador habría sido ofrecido al club ‘Azucarero’, en el que lo ven como una buena opción de mercado.

Castillo podría seguir su carrera en Colombia | Foto: Photosport

El periodista colombiano, Felipe Espinal informó en su canal de Youtube sobre el interés del conjunto ‘Azucarero’ por Nicolás Castillo, quien es una importante opción para reforzar el ataque del Deportivo Cali, club que dirige el ex Universidad de Chile, Alfredo Arias.

“En el tema delantero, hay un delantero que ofrecieron a Deportivo Cali, Nicolás Castillo, no disgusta, se puede adaptar al medio, se puede adaptar a Deportivo Cali. A mí me dicen que no es la opción A de Deportivo Cali, ellos quieren a otro delantero por encima de Nicolás Castillo”, informó.

Con el correr de los días, se espera que esta oportunidad que aparece para Nicolás Castillo se pueda hacer formal por parte del equipo colombiano, en donde el goleador chileno espera a la brevedad que será de su carrera en este 2025.