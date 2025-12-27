Universidad Católica tendrá que tomar atención en este mercado de fichajes. ¿La razón? Tras la cordillera hay un club que quiere quedarse con una de sus mayores promesas. Ya ha recibido sondeos.

Si bien aún no hay propuestas concretas por su carta, Aldovisi de Argentina está siguiendo minuciosamente su situación. Un punto clave: no tiene contrato profesional en San Carlos de Apoquindo.

Según reveló Kevin Grünenwald de La Cantera Cruzada, ese es el caso de Matías Moreno. El delantero de 19 años puede cambiar de rumbo en el libro de pases: es el goleador de la Serie de Proyección de la UC.

Un importante detalle a considerar en esta teleserie: el atacante mencionado nació en tierras argentinas. Por ende, su partida desde la precordillera no implicaría mayores trámites burocráticos.

Un eventual traspaso que tendrá que ser observado por Universidad Católica. ¿Dejará salir a su joya ante el interés desde el extranjero? La incertidumbre se mantiene viva en Las Condes.

Matías Moreno puede dejar Universidad Católica. (Foto: Cruzados)

La otra figura de Universidad Católica que interesa en Aldosivi

Cabe consignar que Vicente Bernedo también está en carpeta del elenco argentino aludido. El novel portero de la UC ha despertado atracción ante su gran irrupción en la última campaña.

Sin embargo, según trascendió, el arquero tiene como prioridad mantenerse en Universidad Católica y aferrarse a la titularidad. En 2026 tendrá la posibilidad de jugar Copa Libertadores.

En resumen:

El delantero de 19 años es la gran figura de la Serie de Proyección de la UC y sus números como goleador han traspasado fronteras. La situación es crítica para el club chileno por los siguientes motivos: