Universidad Católica tendrá que tomar atención en este mercado de fichajes. ¿La razón? Tras la cordillera hay un club que quiere quedarse con una de sus mayores promesas. Ya ha recibido sondeos.
Si bien aún no hay propuestas concretas por su carta, Aldovisi de Argentina está siguiendo minuciosamente su situación. Un punto clave: no tiene contrato profesional en San Carlos de Apoquindo.
Según reveló Kevin Grünenwald de La Cantera Cruzada, ese es el caso de Matías Moreno. El delantero de 19 años puede cambiar de rumbo en el libro de pases: es el goleador de la Serie de Proyección de la UC.
Un importante detalle a considerar en esta teleserie: el atacante mencionado nació en tierras argentinas. Por ende, su partida desde la precordillera no implicaría mayores trámites burocráticos.
Un eventual traspaso que tendrá que ser observado por Universidad Católica. ¿Dejará salir a su joya ante el interés desde el extranjero? La incertidumbre se mantiene viva en Las Condes.
La otra figura de Universidad Católica que interesa en Aldosivi
Cabe consignar que Vicente Bernedo también está en carpeta del elenco argentino aludido. El novel portero de la UC ha despertado atracción ante su gran irrupción en la última campaña.
Sin embargo, según trascendió, el arquero tiene como prioridad mantenerse en Universidad Católica y aferrarse a la titularidad. En 2026 tendrá la posibilidad de jugar Copa Libertadores.
En resumen:
El delantero de 19 años es la gran figura de la Serie de Proyección de la UC y sus números como goleador han traspasado fronteras. La situación es crítica para el club chileno por los siguientes motivos:
- Sin contrato profesional: Moreno aún no ha blindado su vínculo con el club, lo que permitiría que Aldosivi negocie directamente con él, pagando solo derechos de formación.
- Factor nacionalidad: El atacante nació en Argentina (aunque inició trámites de nacionalización chilena a inicios de 2025), por lo que su llegada al fútbol trasandino no ocuparía cupo de extranjero ni requeriría grandes trámites burocráticos.
- Goleador de raza: Ha sido el pilar ofensivo de las juveniles, y perderlo antes de su debut estelar sería un duro golpe al proyecto de cantera de la UC.