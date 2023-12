El delantero nacional, Nicolás Castillo se encuentra en estos momentos en un proceso de reintegración deportiva para volver a pisar una cancha de fútbol tras las complejas situaciones que lo alejaron del verde césped, en la que espera retornar en este 2024 a las canchas con la UC.

Sobre esta situación, el actual entrenador nacional Mario Salas conversó con ‘DSports’ y se refirió a lo que podría ser la vuelta del ‘Nico’ al fútbol para el 2024 y su buena relación con el jugador.

“Para mí sería espectacular, yo la verdad que con Nicolás me une y a pesar de que no soy una persona que lo llama de manera constante, pero con lo que vivimos juntos en la Selección sub 20 y en la Universidad Católica después, a mi me une una relación especial con él“, partió indicando Salas.

Siguiendo con eso, el ‘Comandante’ llena de elogios lo que ha sido la ardua lucha que ha dado Castillo para torcerle la mano al destino y volver a jugar el fútbol, en la que lo coloca como un ejemplo a seguir.

Castillo podría volver a las canchas | Foto: Photosport

“Yo conozco al Nicolás Castillo luchador, al guerrero, al tipo que se sobrepone a los problemas y la verdad es que es un ejemplo de vida lo de Nicolás. A mí me pasa si él vuelve a jugar y lo vuelve a hacer después de todo lo que pasó, es un ejemplo de vida, es un ejemplo a seguir”, declaró.

Finalmente, Salas espera que para el 2024 Nicolás Castillo pueda concretar su gran deseo de volver a las canchas, en la que avisa que se emocionará si lo vuelve a ver jugar por toda la historia que tiene detrás.

“Para mí que lo estimo mucho, para mí es lo mejor que le puede pasar a él y el fútbol chileno, tener a Nicolás en un buen momento, en un momento que pueda estar a la altura del rendimiento del fútbol profesional, sería un agrado y me encantaría poder verlo jugar, me emocionaría mucho”, concluyó.

¿Qué será del futuro de Nicolás Castillo?

El delantero nacional hoy trabaja con la Universidad Católica, club que tendrá la pelota en sus manos para poder concretar el retorno del jugador o no para el 2024.