Universidad Católica quiere un refuerzo y tiene nombre y apellido: Guillermo Soto. El formado en San Carlos de Apoquindo está en Huracán de Argentina y el cuadro transandino lo dejará partir a cambio de 300 mil dólares como piso mínimo. Sin embargo, en Cruzados ingenian la forma de tener el dinero de inmediato.

A lo largo de todos estos días, la UC agota las instancias y tienen hasta mañana a las 18 horas para obtener el sí de Soto. Sin embargo, el histórico Miguel Ángel Neira se aburre de la situación con el lateral derecho y de todo lo que pasa a su alrededor en cuanto a su negociación.

“La Católica no necesita gente atrás. La Católica tiene el mismo pecado que Colo Colo, le falta un 10 y listo, se acaba todo. Mientras no contraten ese jugador no le veo posibilidades a la Católica. De verdad, la teleserie mala si la UC no lo necesita“, expresó.

Guillermo Soto -izquierda- sigue en el tira y afloja con Universidad Católica (Getty Images)

Los cruzados llevan, al menos, tres semanas de intensas negociaciones y gestiones por el lateral que se formó en Católica, pero que nunca tuvo las chances de mostrar su fútbol.

Neira sabe de lo que pasa en la Católica y de los jugadores que se necesitan. Su discurso hace varios días es el mismo y no cambia en un ápice su pensamiento sobre qué le puede hacer falta a equipo de la franja, que ahora será dirigido por Nicolás Núñez.

“Al lateral este (Guillermo Soto) lo conozco muy poco. La UC no necesita un lateral, necesita un 10, nada más”, repitió.

Mañana, es el deadline del mercado de pases del fútbol chileno a las 18 horas y aún no se logra destrabar la situación con Soto en Huracán.