Óscar Lihn no quiere ver ni en pintura a Luis Casanova en Universidad Católica y exige a César Pérez

Universidad Católica está atento a lo que pueda pasar con Luis Casanova y su futuro en la Universidad de Chile, que es toda una nebulosa para el 2024.

Casanova es prioridad para Gustavo Álvarez, pero el directorio de la U aún no determina si le da el sí a su renovación para la presente temporada.

Ante ello, la UC figura como una de las opciones y un ex defensa cruzado como Óscar Lihn es claro en su postura con el “Búfalo” para la presente campaña.

“A mí no me gusta porque no es prioridad. Centrales hay y buenos. Es cuestión de que los hagan jugar y hay puestos más importantes a reforzar”, expresó Lihn en Bolavip Chile.

Un histórico de la UC no quiere ver a Luis Casanova en el cuadro cruzado (Photosport)

Lihn, eso sí, no cree que Casanova sea un mal jugador y sí le atribuye buenas condiciones al formado en O’Higgins. Sin embargo, cree que la UC debe poner el foco en otros jugadores.

“Es buen jugador, pero nosotros estamos cubiertos y hay buenos jugadores”, agregó Lihn.

¿Cuál es el jugador que siente Óscar Lihn que debe priorizar Universidad Católica en vez de Luis Casanova?

Lihn en su estilo deslenguado y franco siente que Casanova no tiene nada que hacer en Católica, pero sí se derrite por una de las promesas del fútbol chileno para el 2024.

“Traería a otro mediocampista y el único huevón que compraría en Chile es el de La Calera, César Pérez”, añadió.

Incluso, Lihn se deshizo en loas para Pérez agregando con chilenismos su definición de jugador. “Pucha qué es buen jugador, César Pérez. Además, le haría los puntos a otro delantero punta”, terminó.